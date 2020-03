Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três múltiplos engavetamentos de veículos registrados na madrugada desta sexta-feira (6), num trecho da rodovia Raposo Tavares, na região da cidade de Sorocaba (SP), deixou quatro pessoas mortas e outras quatro feridas -sendo três com quadro grave de saúde.

De acordo com a ViaOeste, concessionária que administra a estrada, os acidentes ocorreram em três pontos do km 98, na via expressa, e envolveu ao menos 16 veículos, entre vans, utilitários, caminhões, veículos de passeio e ônibus.

O primeiro acidente aconteceu por volta das 4h50 no km 98 + 400 metros da estrada. Depois do primeiro engavetamento, outros dois acidentes foram registrados na sequência a 100 metros e a 400 metros da primeira ocorrência.

Ainda de acordo com a ViaOeste, as quatro mortes ocorreram no segundo acidente com as vítimas presas nas ferragens de uma van e em caminhões. Os nomes e as idades das pessoas que morreram não foram revelados.

Os acidentes chegaram a formar um congestionamento de 5 km por volta das 8h. O trecho entre os kms 98 e 100 continuava bloqueado no início da tarde desta sexta para a remoção de três carretas. O tráfego de veículos flui no local pela via marginal da Raposo.

Os sobreviventes foram levados por ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional de Sorocaba.