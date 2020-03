Amazonino: ‘eleição é só um detalhe’

PAULISTA, PE (FOLHAPRESS) - Uma multidão se aglomerou em um shopping na cidade de Paulista (PE) nessa sexta-feira (20), último dia permitido para o funcionamento dos shoppings no estado. Na quinta-feira, o governo do Pernambuco determinou também o fechamento de bares e restaurantes a partir deste sábado (21).

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um enorme grupo entrando no Paulista North Way Shopping de uma só vez. "O povo não tem noção, isso não é fila pra ir pra banco nem lotérica não. O povo de quarentena...", diz a mulher responsável pela gravação.

Nesta sexta (20), o shopping chegou a anunciar em suas redes que uma doceria estava em promoção. "Cheguei lá às 18h, pedi três fatias só saí com duas. Tava uma mundiça brigando por bolos maior baixaria... Imagino como não tá sendo pra comprar álcool gel", escreveu uma usuária.

Outra comentou: "O vídeo do shopping cheio de pessoas se expondo é um absurdo! Uma irresponsabilidade sem tamanho!"

O Paulista North Way Shopping publicou uma nota nas redes afirmando que não abriu neste sábado (21), respeitando o decreto do estado, e que até então havia adotado todas as medidas para diminuir o risco de contaminação, como redução do horário de funcionamento e orientação dos funcionários.

Segundo boletim de sexta, Pernambuco tem 31 casos confirmados do novo coronavírus.