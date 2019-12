Mulheres são presas com 21,7 kg de maconha no interior de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Rodoviária apreendeu 21,7 kg de maconha em um ônibus na terça-teira (24), no km 248 da rodovia Castelo Branco, região de Avaré (267 km de São Paulo).Durante fiscalização de combate a drogas, um ônibus foi interceptado. Duas mulheres que estavam no veículo entraram em contradição. Os policiais encontraram a droga escondida nos pertences das mulheres.Elas confessaram que haviam buscado a droga no Paraguai e levariam para Tatuí (141 de SP). Para isso receberiam R$ 2.000.