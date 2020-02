Mulher de 38 anos que saía do carro é 57ª vítima das chuvas de Minas

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Miriam Azevedo Damasceno, 38, tornou-se neste domingo (2) a 57ª vítima das enchentes que devastaram Minas Gerais nos últimos dias.Ela estava internada desde o dia 24 de janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros mineiro, ela tinha acabado de estacionar o carro quando foi atingida por um muro que desabou em Caratinga (MG), município a 300 km de Belo Horizonte.Damasceno teve traumatismo craniano, e uma de suas pernas foi esmagada. Quando os bombeiros chegaram, ela estava consciente e tinha os membros inferiores soterrados por terra e escombros da parede colapsada.Os recentes temporais deixaram mais de 50 mil pessoas sem casa no estado e colocaram cerca de 200 cidades em situação de emergência. Só na capital mineira caiu o maior volume de água em 110 anos, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).A tempestade que castigou por dias Belo Horizonte fez a água subir a alturas em torno de 60 centímetros em áreas centrais da cidade. A maior parte das mortes no estado aconteceu por conta de soterramentos e desabamentos: 44 das 57. As outras se afogaram ou foram levadas pelas enxurradas.