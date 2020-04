Mulher de 37 anos morre um dia após ser liberada por hospital no Recife

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 37 anos morreu em decorrência do coronavírus em um hospital particular do Recife um dia após ser liberada pela unidade de saúde.

O governo de Pernambuco informou na manhã desta quinta-feira (2) que a paciente, residente na capital pernambucana, foi atendida inicialmente no dia 25 de março.

Após ser medicada para dor no corpo e na garganta, acabou sendo liberada. Um dia depois, voltou ao mesmo hospital com desconforto respiratório intenso e dores no corpo.

Ela também apresentava cianose, uma coloração azul-arroxeada das extremidades.

A paciente, com histórico de problemas cardíacos, foi entubada e não resistiu.

Conforme dados oficiais da SES-PE (Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco), são 106 casos e nove óbitos confirmados no estado.

Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 11 novos pacientes.

Os casos confirmados estão distribuídos por 12 municípios pernambucanos. Há dois doentes com a Covid-19 na ilha de Fernando de Noronha.

Em Pernambuco, 30 pessoas estão internadas. Deste total, 19 estão em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 11 em leitos de enfermaria. Há ainda 50 em isolamento domiciliar.