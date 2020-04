MST distribui 1.200 refeições por dia no Recife no café da manhã e no jantar

Redescobrindo a beleza da mulher em meio a pandemia

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Um ação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em parceria com a arquidiocese de Olinda e Recife tem aliviado a fome de algumas famílias na capital pernambucana durante o enfrentamento ao coronavírus.

Todos os dias, são servidas 1.200 refeições. Pela manhã, a distribuição ocorre das 6h às 7h. O jantar é servido das 17h às 18h.

Boa parte dos alimentos, a exemplo de macaxeira, banana e inhame, vem diretamente dos assentamentos do movimento em Pernambuco. Há também doações da sociedade civil.

No café da manhã, são servidos cuscuz com galinha, pão, café e suco. Cada pessoa também ganha uma garrafa com água. No jantar, geralmente, tem macaxeira, salsicha e sopa.

A ação também conta com voluntários da Frente Brasil Popular em Pernambuco e do movimento da sociedade civil Unificados pela População em Situação de Rua.

O ponto de distribuição no centro da cidade funciona há 11 dias no Armazém do Campo, onde o MST vendia produtos dos seus assentamentos.

Até agora, 12.000 refeições foram servidas. "A partir de amanhã (4), vamos abrir um ponto em Olinda", explica Paulo Mansan, integrante da direção nacional do movimento.

O MST em Pernambuco também está mobilizando costureiras do polo têxtil da região de Caruaru para fabricação de máscaras de pano.

Cesta básicas estão sendo montadas para trabalhadores rurais que vivem em situação de vulnerabilidade em acampamentos rurais.