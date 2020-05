Motoristas de ônibus barram passageiros sem máscaras para conter Covid-19 em SP

O maior inimigo de Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Motoristas de ônibus coletivo da capital paulista barraram a entrada de passageiros sem máscaras nos veículos na manhã desta segunda-feira (4).

Desde a 0h desta segunda, pessoas sem máscaras não podem circular por ônibus, trens do Metrô e da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), táxis e aplicativos de carona.

Mais tarde, o governador João Doria (PSDB) ampliou o uso obrigatório de máscara para todas as pessoas que estejam "caminhando ou andando ou se dirigindo a qualquer local no estado de São Paulo", ou seja, em quaisquer deslocamentos a partir de 7 de maio.

São Paulo é o estado com mais casos da doença, que já matou 2.654 pessoas e contaminou outras 31.772, segundo dados do ministério da Saúde divulgados nesta segunda.

O motorista Erle Pereira Costa, que transporta passageiros do Terminal Parque Dom Pedro II, no centro da cidade, até Cidade Tiradentes, na zona leste, diz que vetou a entrada de quatro pessoas ao longo do percurso nesta manhã. “Um deles ficou mais enfurecido e disse pra mim: é ditadura agora? Eu só respondi que estava cumprindo um decreto”.

O colega de Erle, Douglas Souza, 52, também não deixou dois passageiros embarcarem no trajeto que faz até o Itaim Paulista, na zona leste. “Eles estavam sem máscaras e nem entraram no ônibus porque viram que eram os únicos desprotegidos”, afirma.

Os motoristas foram orientados a explicar aos passageiros sem máscara o decreto que os impedem de acessar os ônibus.

Cartazes fixados no para-brisa e nas portas laterais dos veículos também avisam que só podem embarcar pessoas que estão portando o item.

Em casos mais extremos, os motoristas podem até acionar a Polícia Militar para fazer a retirada forçada de passageiros sem o equipamento de proteção.

No Terminal Parque Dom Pedro II, as máscaras ganharam os rostos da maioria dos frequentadores até quando a reportagem esteve no terminal. Apenas moradores de rua que buscavam usar o banheiro ou um descanso nas cadeiras localizadas nas plataformas de embarque e desembarque eram vistos com o rosto completamente à mostra.

A única exceção flagrada pela reportagem foi a irmã Teresinha, 69. Trajada por uma túnica azul royal da cabeça aos pés, a religiosa disse que tem circulado por São Paulo sem máscara mesmo na vigência da pandemia.

“As máscaras acumulam uma sujeira. Dizem que elas precisam ser trocadas a cada 2h, mas pouca gente faz isso. Eu não uso”, conta.

A religiosa, que diz pertencer à Igreja Evangélica Petencostal Testemunhas de Jesus Cristo, embarcou normalmente na Linha 2290, no Terminal Parque Dom Pedro II, até a região de São Matheus (zona leste).

Levar pessoas sem máscara, a partir de agora, vai custar caro às empresas que prestam o serviço de transporte na capital paulista.

Segundo o prefeito Bruno Covas (PSDB), as companhias serão advertidas e multadas em até R$ 3.330 por dia para cada ônibus com passageiros flagrados sem o equipamento de proteção.

No Metrô, homens da Polícia Militar fizeram o controle dos acessos de passageiros. Na estação Palmeiras-Barra Funda, da linha 3-vermelha que faz integração com a linha 7-rubi, da CPTM, e com o terminal rodoviário, quem não usava máscara, não conseguia chegar até as plataformas de embarque.

Outros passageiros que guardavam as máscaras em mochilas e nos bolsos da calça tinham que já colocar o item de proteção no rosto antes de atravessar as catracas.

Um funcionário da CPTM, que não quis se identificar, disse à reportagem que o primeiro dia de uso obrigatório das máscaras no sistema de transporte sobre trilhos foi bem assimilado pelos usuários.

A doméstica Rosana Lígia de Souza Lima, 23, e os filhos Miguel, 5, Tauane, 4, e Alice, 3, estavam protegidos por máscara quando caminhavam pela estação.

"E não foi por causa dessa lei de hoje", diz Lima. "O Miguel tem bronquite e precisa estar protegido sempre. Eu fico tão preocupada com a irresponsabilidade dessas pessoas que estão aí sem máscara correndo risco e colocando a nossa vida também em risco".

IMPORTÂNCIA DA MÁSCARA

O uso de máscara é uma recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde) para pessoas que não apresentam os sintomas da Covid-19.

Estudos liderados por pesquisadores chineses mostraram que a maioria das infecções pelo novo coronavírus partiu de pessoas assintomáticas que, ao falar, poderiam expelir gotículas contaminadas no ar.

O item de proteção, portanto, funciona como uma barreira física e impede que as partículas maiores se espalhem no ar.

Projeto de lei que tramita na Câmara Federal quer estender a todo o território nacional o uso de máscara enquanto durar o estado de calamidade pública decretado por causa da pandemia do coronavírus.

De autoria do deputado Luciano Ducci (PSB-PR), o projeto prevê que a população utilize o equipamento nas vias públicas, no transporte público coletivo, nos estabelecimentos industriais e comerciais.

A fiscalização, segundo o texto do projeto, ficará sob a responsabilidade das administrações estaduais e municipais que poderão, inclusive, aplicar multa aos infratores.

Para valer, o projeto terá de ser aprovado na Câmara e seguir para votação no Senado.

Em outras duas importantes cidades paulistas, o uso obrigatório de máscara segue regras específicas. Em Campinas (96 km de SP), o equipamento é indispensável nos serviços essenciais.

Em Guarulhos (Grande SP), apenas os idosos que estão em estabelecimentos essenciais precisam utilizar o item de proteção.

Em capitais como o Rio de Janeiro e Belo Horizonte, a máscara também passou a ser exigida aos usuários do transporte público.