Motorista na contramão provoca morte na Régis Bittencourt em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um motorista entrou com um carro na contramão e causou um acidente grave na rodovia Régis Bittencourt, na região de São Lourenço da Serra (Grande SP), na manhã deste domingo (22). Uma pessoa morreu e outra foi internada em estado grave.A colisão ocorreu na altura do km 307 da via, no sentido de Curitiba (PR). Segundo a polícia, o motorista de um Fiat Strada, saiu de um dos acessos a cidade de São Lourenço da Serra e entrou no lado errado da rodovia.Depois de andar alguns quilômetros, o veículo bateu de frente com um outro carro, um Chevrolet Prisma, que trafegava no sentido correto da rodovia.Com o impacto da batida, o homem que dirigia o Prisma morreu na hora, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal.O condutor do veículo que estava na contramão foi levado para o hospital e está em estado grave. O acidente aconteceu por volta das 5h e os dois motoristas ainda não foram identificados.Durante a manhã deste domingo, as faixas 1 e 2 da rodovia permaneceram interditadas para o trabalho da perícia e do resgate.O congestionamento na região chegou a 14 km, segundo o Arteris, concessionária responsável pela via. O tráfego foi realizado pelo acostamento e foi liberado por volta de 10h30.A Polícia ainda investiga o motivo que levou o motorista a entrar na contramão da rodovia. Também não existem informações ainda se o condutor do Fiat Strada havia consumido drogas ou álcool antes de dirigir.