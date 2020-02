Motorista morre após passar mal e bater ônibus na zona leste de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O motorista de ônibus Juvêncio Rufino de Souza Filho, 60 anos, morreu após ter um mal súbito ao volante e bater o coletivo que dirigia contra a grade de um imóvel, por volta das 21h30 desta sexta-feira (14), em São Mateus (zona leste da capital paulista).A SPTrans lamentou o acidente e afirmou que Filho fazia a linha 4014 (Jardim Vila Carrão/Terminal Carrão). No momento do acidente, que foi registrado por uma câmera de monitoramento, a vítima seguia no sentido do Jardim Vila Carrão, também na zona leste.A reportagem apurou que o motorista passou mal quando transitava pela rua André de Almeida, perto da avenida Mateo Bei. Segundo as imagens da câmera de monitoramento, Filho bateu e chegou a entortar com o ônibus parte da grade de uma empresa de cosméticos. Um ponto de ônibus também foi parcialmente destruído com o impacto.Segundo os bombeiros, o motorista precisou ser retirado das ferragens do veículo para ser encaminhado ao pronto-socorro do hospital Nardini, onde não resistiu.O cobrador do ônibus, segundo a polícia, ficou levemente ferido e foi levado ao mesmo hospital que Filho. Nenhum passageiro ficou ferido.O caso é investigado pelo 49º DP (São Mateus).