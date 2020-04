Motéis continuam firmes na pandemia e, apesar de alertas, aceitam aglomeração

Gostemos ou não do governador, a hora é de união para tentar deter o coronavírus

FOLHAPRESS - Eis que, no meio da quarentena, aquela (e) crush incrível resolve te ligar para dizer que tem que ser hoje. Fora a própria pandemia do novo coronavírus, só há um problema: na sua casa e na dela (e), ocupadas por outras pessoas, simplesmente não dá.

Bem, você pode pensar, a regra que considera os hotéis serviços essenciais durante este período de quarentena se estende também aos motéis. Pode não ser aconselhável com o vírus circulando livremente por aí, mas eles estão funcionando.

Vocês são adultos e vacinados (contra o que existe vacina) —não que isso valha contra o novo vírus— e assumem o risco de quebrar o isolamento social e se encontrar.

Até aí, está longe ser aconselhável, mas vocês já decidiram. Porém, digamos que você é um pouco mais libertário (a) e é convidado para uma festinha num motel com, vamos dizer....umas dez pessoas ao todo. Problema?

Sim, para a possibilidade de, nessa aglomeração, contrair o vírus que já causou 1.736 mortes e infectou mais de 28 mil pessoas no Brasil.

Não, para a chance de você e seus convivas serem barrados na portaria do estabelecimento. Isso, de acordo com a maioria dos motéis consultados pela reportagem, não vai acontecer.

E mais, caso seja o (a) mais organizado (a) do grupo e caiba a você os preparativos para a festa, pode entrar em contato com o motel 48 horas antes e reservar uma suíte com, digamos, piscina, cascata, sauna, mesa de bilhar (?), teto retrátil, pole dance e pista de dança. Ah, todas têm cama também, claro. Alguns mais de uma.

No entanto, a depender do motel, é melhor não deixar isso para a última hora e aparecer com a galera na entrada do estabelecimento. Assim como vocês, outras pessoas parecem ter as mesmas ideias todos os dias.

Se você é daquelas pessoas que têm certa suspeita sobre as condições da banheira de todo e qualquer motel, pouco provável que isso ajude.

A Associação Brasileira de Motéis afirma que os estabelecimentos, por padrão, são locações para casal. "A exceção fica com os motéis com suítes para festas, mas que o uso está suspenso durante a pandemia, diretriz, inclusive, que vem sendo seguida por todos os nossos associados", diz em nota.

A entidade reforça que o setor atua de forma rígida em relação às práticas de higiene, utilizando produtos químicos capazes de esterilizar e desinfetar todas as superfícies, hidros e demais áreas das suítes.

E finaliza: "A associação entende que a situação é delicada. Por isso, reforça o apelo para que qualquer pessoa do grupo de risco ou com sintoma de gripe (mesmo que leve) fique em casa e ajude a evitar a transmissão do Covid-19 para outras pessoas, principalmente aquelas que podem ser mais vulneráveis à doença".