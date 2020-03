Mortos no naufrágio no rio Amazonas chegam a 18; buscas continuam

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

MANAUS, AM (FOLHAPRESS) - A Marinha informou na noite desta segunda-feira (2) que chegou a 18 o número de mortos no naufrágio do barco de passageiros Anna Karoline 3. O acidente ocorreu na madrugada do sábado, em trecho do rio Amazonas perto de Laranjal do Jari (AP).

As buscas continuam nesta terça-feira. Participam homens da Marinha e bombeiros do Amapá e do Pará. Para atender aos sobreviventes e parentes dos mortos, a Prefeitura de Macapá decretou situação de emergência. Ao menos 12 pessoas continuam desaparecidas.

De acordo com a Defesa Civil do Amapá, 46 pessoas sobreviveram ao naufrágio, entre passageiros e tripulantes.

O barco partiu na sexta-feira de um porto próximo a Macapá (AP) rumo a Santarém (PA) e naufragou por volta das 5h do dia seguinte. Segundo o capitão da embarcação e passageiros, ventava e chovia forte no momento do acidente.