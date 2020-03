Saída para o Brasil é a renúncia de Bolsonaro

RECIFE, PERNAMBUCO (FOLHAPRESS) - O governo de Pernambuco confirmou na manhã desta quinta-feira (26) mais dois óbitos no estado em razão do novo coronavírus.

Um deles é de um turista canadense de 79 anos que chegou ao Recife no dia 12 de março. Ele estava a bordo do navio Silver Shadow.

Durante o desembarque, passou mal e o Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi acionado.

O paciente, ex-tabagista e com problema cardíaco, segundo informações da SES-PE (Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco), estava internado em um hospital particular do Recife.

O canadense foi mantido em ventilação mecânica e hemodiálise, fazendo também uso de medicamentos como o antiviral oseltamivir (tamiflu), indicado para tratar influenza em pessoas com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag).

Também foi utilizada, conforme a SES-PE, a combinação entre azitromicina e hidroxicloroquina.

O segundo paciente é um homem de 69 anos, morador do Recife, hipertenso e com histórico de viagem para Portugal e Itália.

Ele havia retornado a Pernambuco no dia 10 de março. Dois dias depois, foi atendido em uma unidade de saúde privada apresentando febre e problemas pulmonares.

O homem foi encaminhado inicialmente para o isolamento domiciliar. No dia 19 de março, apresentou insuficiência respiratória e foi internado na UTI de um hospital particular.

Ele teve uma piora da função renal e morreu na madrugada desta quinta-feira.

Com as duas confirmações, são três os óbitos em decorrência do novo coronavírus no estado. O primeiro foi de um homem de 85 anos, morador do Recife e com histórico de hipertensão e cardiopatia.

Pernambuco confirmou 46 casos da Covid-19, distribuídos por seis municípios, além de ocorrência em pacientes de outros estado e países.