O tenor e maestro Peter Schreier morreu nesta quarta-feira, 25, aos 84 anos, de causa não revelada, em Dresden, Alemanha. Portador de doença coronária, é possível que um ataque cardíaco tenha sido a causa da morte do cantor, que ganhou fama no Festival de Salzburgo e se apresentou nos melhores teatros de ópera do mundo, da Berlin State Opera ao Scala de Milão.

Grande intérprete de obras de Franz Schubert e Robert Schumann, Schreier fez sua última aparição numa ópera no ano 2000, em Berlim, interpretando o Tamino de 'A Flauta Mágica', de Mozart, um de seus grandes papéis. Ele continuou cantando em oratórios até os 70 anos.