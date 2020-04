Morre 2º paciente atendido no hospital de campanha do Anhembi, em SP

O coronavírus fez a compaixão mergulhar dentro de nós

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (22) a segunda morte de um paciente no hospital de campanha do Anhembi, montado de forma emergencial para tratar dos contaminados pelo novo coronavírus.

Segundo a gestão Bruno Covas (PSDB), a vítima é um homem de 72 anos e 11 meses, que não tinha comorbidade. Ele foi internado na unidade no último domingo (19), apresentou piora clínica e faleceu no dia seguinte.

Segundo o boletim da Secretaria Municipal de Saúde, há na capital 11.383 casos confirmados de Covid-19 e 44.144 suspeitos. Somente os hospitais de campanha, até as 15h desta quarta-feira (22), registraram 266 pacientes internados: 172 no Anhembi e 94 no Pacaembu. O terceiro hospital emergencial está sendo montado no Ibirapuera.

Dos 172 novos atendimentos no Anhembi, 164 estão em leitos de enfermaria e oito na Sala de Estabilização. Nas últimas 24h, 20 pacientes receberam alta e houve sete transferências para a rede municipal, após terem seu quadro clínico agravado. No Pacaembu, dos 94 leitos ocupados, 91 pacientes estão em baixa complexidade e três, na Sala de Estabilização, para tratamento de pacientes mais graves. Um teve alta.

A Prefeitura ressalta que os hospitais de campanha não aceitam pacientes que vão diretamente ao local. As pessoas com sintomas devem procurar atendimento em algum hospital público ou posto de saúde. Os pacientes com Covid-19 só podem entrar no Pacaembu e no Anhembi se forem transferidos por ambulâncias de outras unidades.