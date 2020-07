Moradores da Brasilândia, em SP, recebem kits de higiene e cestas básicas

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os moradores da Brasilândia, na zona norte de São Paulo, contaram nesta quarta-feira (30) com a ajuda de lideranças do distrito, em parceria com outras instituições, em uma iniciativa para minimizar o impacto da pandemia de Covid-19 no local.

Foram distribuídas, ao todo, 400 cestas básicas e 200 kits de higiene (contendo máscara e álcool em gel) para a população, com o apoio do Instituto Ninho Social e do Conseg (Conselho de Segurança) Vila Amália e Vila Penteado.

"Nosso foco com essa ação foi atender ao que a gente chama de 'bairros do fundão', como Jardim Elisa Maria, Vista Alegre e Jardim dos Francos", afirmou o líder comunitário Henrique Deloste, 55 anos, responsável pela Associação de Moradores Brasilândia/Cachoeirinha.

A atividade também reuniu enfermeiros da UBS Doutor Augusto L.A Galvão, que distribuíram preservativos e orientaram os moradores na prevenção contra o novo coronavírus e o HIV.

Segundo Deloste, outra iniciativa desse tipo deve ocorrer na primeira quinzena de agosto, ainda sem data definida. "Com a pandemia, a gente só intensificou um trabalho que já faz há muitos anos e que vai continuar."