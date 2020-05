Monotrilho em SP pode retomar funcionamento na próxima segunda-feira (1º)

Os vilões da pátria amada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Metrô irá realizar testes para retomar a linha 15-prata neste fim de semana. A previsão da companhia é que o monotrilho, que fica na zona leste da capital paulista, volte a funcionar no domingo (31) ou na próxima segunda-feira (1º).

A Secretará de Transportes Metropolitanos, gestão João Doria (PSDB), diz que "o relatório que determina os detalhamentos da retomada da linha 15-Prata do Metrô deve sair somente no fim de semana. Então, só teremos essa confirmação com base no relatório".

A linha, que liga as estações São Mateus e Vila Prudente, está paralisada desde o dia 29 de fevereiro, após falhas em pneus das composições. Uma peça chegou a cair na avenida Sapopemba. No caso do monotrilho, os trens circulam sobre pneus, ao contrário das composições convencionais.

Na época, a companhia afirmou que "um único pneu de um jogo de rodas do trem da linha 15-prata se rompeu e a composição foi recolhida imediatamente para a manutenção. Ao longo dos testes realizados na linha, o Metrô constatou a incidência de danos em outros pneus dos trens do monotrilho".

De acordo com o Metrô, toda a frota de 27 trens foi recolhida então e inspecionada, além das vias e sistemas.

A fabricante Bombardier, por meio de nota, disse na época que inspecionaria os trens para descobrir a "causa do incidente, desenvolver uma solução e apresentar medidas corretivas ao Metrô de São Paulo". A empresa é a fabricante das composições.