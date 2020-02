Mocidade empolga com samba afro em SP, e estreia de Paulo Barros renova Gaviões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O segundo dia de desfiles das escolas de samba de São Paulo marcou a estreia no Anhembi de um inovador da folia. O carnavalesco Paulo Barros usou seu coquetel de surpresas para exaltar o amor no enredo da Gaviões da Fiel. Saiu aplaudido.Quem também entrou na história foi a tradicional Mocidade Alegre. Dona de dez títulos do Carnaval paulistano, fez o Anhembi bater palmas e cantar o seu samba intercalado com megaparadinhas orquestradas pelo mestre de bateria Sombra.O desfile da escola, que colocou na vitrine a força das orixás femininas, foi coeso até na sua formação: 70% dos 3.000 componentes eram mulheres.Com desempenhos impecáveis na avenida, Gaviões e Mocidade se destacaram e entraram no páreo pela disputa do título. A campeã do Carnaval 2020 só será conhecida na terça-feira (25).A Gaviões fez tremer a arquibancada, pela torcida apaixonada, evidente, mas também pelo bom samba que apresentou. A escola entrou na avenida à 1h05, cerca de 25 minutos após o previsto, efeito esperado devido ao atraso no início dos desfiles.Durante o percurso, a comissão de frente teve um pequeno imprevisto em uma das surpresas que Paulo Barros havia preparado para a noite. As capas dos dançarinos deveriam ter pegado fogo por alguns segundos, simbolizando o fogo da paixão entre os casais que vez ou outra se beijavam, mas apenas uma capa de fato incendiou, levantando dúvidas sobre possível acidente, desmentido pela equipe da escola.A Gaviões cantou o amor nesse carnaval e a escolha foi acertada. A torcida respondeu ao chamado abrindo um bandeirão em homenagem à escola, assim como faz nos estádios -como também fez a Mancha Verde na noite anterior.Os efeitos especiais da escola chamaram atenção, assim como sua rainha, Sabrina Sato, que neste ano interpretou a icônica personagem Julieta, da peça Romeu e Julieta, de Shakespeare.Já os componentes da Mocidade Alegre entraram na avenida sabendo que fariam um bom show. Não parecia possível haver tamanha animosidade após o desfile da Gaviões, mas foi o que aconteceu.Com um samba-enredo potente sobre a cultura iorubá, a bateria do mestre Sombra estava excepcional e soube escolher o momento ideal para o seu apagão. Àquela altura, a letra do samba-enredo já estava na ponta da língua. O resultado não podia ser diferente, o espetáculo da Mocidade teve o trecho cantado à capela pela arquibancada.Entre os que assistiam aos desfiles, e mesmo nos bastidores, a reportagem ouviu mais de uma vez a frase " acho que pintou a campeã" em referência à performance da Mocidade.Não é absurdo dizer que as escolas do segundo dia desbancaram as que abriram os desfiles de 2020. A primeira escola a entrar na avenida, a Pérola Negra --que voltou ao grupo neste ano- fez um desfile regular.A agremiação sentiu em cheio os estragos provocados pela chuva nas suas fantasias faltando 10 dias para o desfile no Anhembi. Apesar do esforço, a qualidade dos carros da escola da Vila Madalena deixou a desejar.A segunda escola a entrar na avenida não deixou por menos. A Colorado do Brás fez um desfile colorido e com bom samba em homenagem a Dom Sebastião, rei de Portugal coroado em 1557. A escola luta pela conquista de seu primeiro título no grupo especial, mas deve esbarrar no desempenho das escolas mais tradicionais.Outra demonstração de que está antenada, a Colorado colocou na avenida Camila Prins, a primeira madrinha de bateria trans do grupo especial.A Águia de Ouro, quinta a desfilar, apostou em livros gigantes e num samba-enredo que exaltou o conhecimento, mas ainda que a mensagem tenha sido forte, não convenceu.Além disso, a escola exagerou nas "paradinhas" ou "apagões" da bateria como forma de tentar engajar o público. Até funcionou, mas não foi muito além do esperado. A Águia não deve enfrentar problemas durante a apuração e provavelmente seguirá no grupo especial.Vale destacar, entretanto, para a alegoria da Águia que lembrava uma bomba atômica, referência aos ataques contra Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945.A Unidos da Vila Maria entoou samba-enredo sobre o crescimento da China, sob o comando do mestre Rodrigo Moleza. Um dos destaques da escola foi o carro abre-alas que possuía um imenso dragão representando a cultura chinesa.Os tempos são outros, as histórias também, e é nisso que a última escola de samba da elite paulistana cantou o samba-enredo "Tempos Modernos". Com o dia amanhecendo no Anhembi, a Rosas de Ouro pareceu emprestar ao céu as suas cores oficiais.Como quem prevê o futuro, ou descreve o presente (para os mais entusiastas da tecnologia), a escola usou e abusou de representações de robôs na sua apresentação. A bateria foi excepcional e espantou o sono na avenida.A distopia futurista retratada logo no abre-alas da escola deu o tom: os tempos modernos mais lembram aqueles de ficções como "Nós", do russo Yevgeny Zamyatin, para não citar (já citando) o clássico grande irmão do inglês George Orwell no livro "1984".Mas ainda que haja medo e insegurança quanto ao futuro, a Rosas de Ouro apostou no amor e no otimismo, também tratado por Orwell, "quando se ama alguém, ama-se, e quando não se tem nada mais para lhe dar, ainda se lhe dá amor".