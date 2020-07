Mitos sobre sexo que atrapalham na hora 'H'

Investigações na saúde do Amazonas miram parlamentares e empresários

Vários mitos sobre sexo são disseminados na internet e acabam atrapalhando na hora 'H'. Pensando nisso, o site UOL listou 6 mentiras que interferem na relação a dois. Confira;

1. Na hora H, “não” quer dizer “sim”

A parte mais importante do sexo é o consentimento. E aí não há espaço para livre interpretação. Se a parceira ou parceiro disser “não” para uma investida mais íntima, vale a máxima “quando um não quer, dois não fazem”.

2. Toda mulher pode ejacular

Segundo as educadoras sexuais norueguesas Nina Brochmann e Elle Støkken Dahl, autoras do livro “Viva a Vagina”, são pouquíssimas aquelas que chegam nesse estágio na hora H. Quanto ao líquido expelido, pode se tratar de xixi ou de uma secreção produzida pelas glândulas de Skene e liberada pela uretra.

3. Sexo bom dura horas

É uma grande mentira inventada pela indústria pornográfica. A verdade é que rapidinhas também podem ser tão maravilhosas quanto as transas mais demoradas. Um estudo realizado pela Universidade de Utrecht com 500 casais heterossexuais de cinco países mostrou que o maior número deles se manteve na média dos 5,4 minutos.

4. Sexo anal machuca

O tabu que existe em torno do sexo anal faz com que muitos mitos sobre a prática se espalhem por aí. Tudo pode machucar se não for feito do jeito certo. O segredo na hora de fazer é abusar da lubrificação e ir com calma -- preliminares são essenciais para entrar no clima. Dessa forma, a penetração anal tem tudo para ser prazerosa.

5. Pênis bom é pênis grande

Esqueça já o tal fetiche dos 23 centímetros. Até porque nem sempre é fácil e confortável lidar com isso tudo. Um pênis com comprimento entre 10 e 12 cm ereto é mais do que suficiente para gerar prazer. E como diz a sabedoria popular: “não importa o tamanho do palhaço, e sim a graça que o palhaço faz”.

6. O tamanho do pênis interfere no orgasmo feminino

A maior parte dos orgasmos femininos depende, na verdade, da estimulação do clitóris. Isso significa que até os brinquedinhos eróticos são capazes de ajudar a chegar lá.