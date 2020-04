Missas virtuais celebram São Jorge no Rio de Janeiro

Despreparo permitiu avanço da Covid-19 no Amazonas

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (23) celebra-se o dia de são Jorge, feriado no estado do Rio de Janeiro. As festas de duas igrejas na cidade costumam atrair milhares de fiéis, mas, neste ano, por conta da pandemia, as missas estão sendo celebradas pela internet.

Na Igreja Matriz de São Jorge, em Quintino, na zona norte, a quermesse que celebra a data foi adiada e quatro missas serão transmitidas virtualmente, inclusive a da Alvorada, que aconteceu às 5h e também foi televisionada, na Rede Vida, mantendo-se os toques de sinos e clarinete e queima de fogos de artifício. Há ainda a Santa Missa, a ser realizada às 18h, com transmissão pelo Facebook (https://www.facebook.com/igrejamatrizsaojorge).

A Igreja de São Gonçalo Garcia e São Jorge, no centro, ficará fechada. A prefeitura reforçou no entorno dos dois locais a presença da guarda civil, que ajuda a informar os fiéis desavisados.

A tradição da queima de fogos foi mantida pelas pessoas, apesar do isolamento, e alguns bairros da capital fluminense acordaram com o barulho nesta manhã.

Outra tradição carioca neste dia são as festas com feijoadas nas quadras das escolas de samba. Neste ano, porém, elas optaram por distribuir refeições em marmitas para moradores de rua e de algumas comunidades do entorno das quadras. Muitos restaurantes da cidade estão oferecendo o prato por meio de delivery.