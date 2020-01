Minas tem terceira morte por suspeita de contaminação de cerveja

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Minas Gerais confirmou a morte de mais uma pessoa com sintomas da síndrome nefroneural, doença que estaria relacionada a contaminação de cervejas da marca Backer.Investigações sugerem que a doença é causada por contaminação por dietilenoglicol, substância encontrada em garrafas da cerveja Belorizontina e Capixaba, da fabricante mineira.O paciente morreu na manhã desta quarta-feira (15), em Belo Horizonte. É a segunda morte confirmada pela doença. Há um terceiro caso suspeito, em Pompéu (MG).O paciente, cujo nome não foi divulgado, estava internado no Hospital Mater Dei, na capital mineira. O corpo será encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames e procedimentos de perícia.A morte de uma mulher de 60 anos em Pompéu (a 174 km de Belo Horizonte) foi notificada pela prefeitura do município mineiro, mas ainda não contabilizada pela polícia. A Secretaria de Saúde de Pompéu diz que a paciente ela esteve em Belo Horizonte a passeio na casa de parentes entre os dias 15 e 21 de dezembro no bairro Buritis, região oeste da capital.De acordo com a pasta, ela apresentou os sintomas da síndrome nefroneural e morreu em 28 de dezembro. O Pronto Atendimento onde estava internada entrou em contato com a família, que relatou que a mulher bebeu a cerveja Belorizontina.A diretora de marketing da Backer, Paula Lebbos, pediu na terça-feira (14) que os consumidores não bebam as cervejas Belorizontina e Capixaba, independentemente do lote.O último boletim divulgado na noite de terça-feira (14) pela Secretaria de Estado de Saúde informava que havia 17 pacientes internados com a doença em todo o estado. Desses, 16 seriam do sexo masculino e um feminino.Os casos notificados foram confirmados em Belo Horizonte (12) e em Ubá, Viçosa, São Lourenço, Nova Lima e São João Del Rei. A Secretaria também não finalizou as análises do caso da mulher de Pompéu.