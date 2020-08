Milton Ribeiro demite secretária de Educação Básica apoiada por olavistas

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou nesta quarta-feira (5) a substituição no comando da Secretaria de Educação Básica da pasta.

Ele demitiu Ilona Becskeházy, cujo nome chegou a ser apoiado por seguidores do escritor Olavo de Carvalho para assumir o ministério após a tumultuada saída de Abraham Weintraub.

Pelas redes sociais, Ribeiro anunciou para o cargo a servidora de carreira Izabel Lima Pessoa, que atuava na equipe da secretaria.

Ilona Becskeházy ficou menos de quatro meses no posto. Doutora em educação pela USP, ela foi uma das poucas especialistas da área que apoiaram a gestão educacional do governo Bolsonaro.

Seus elogios ganharam ressonância entre olavistas, e ela chegou ao MEC na gestão Weintraub, após o pedido de demissão de Jânio Macedo, titular anterior.

A chegada dela não alterou o cenário de paralisia no MEC, sobretudo na reação aos efeitos da pandemia de coronavírus nas redes públicas de ensino

Embora o apoio de olavistas desse respaldo a Ilona, o novo ministro preferiu manter na equipe do MEC apenas o secretário de Alfabetização, Carlos Nadalim, aluno de Olavo.

Um assessor olavista do MEC, Sérgio Sant'Ana, também já havia sido demitido na última semana. Seu nome também fora alçado como opção para o comando da pasta por olavistas.

A troca já era esperada nesta semana por integrantes da pasta por causa do pouco diálogo de Ilona com setores educacionais, como as secretarias de Educação. Ribeiro procura levar calmaria à pasta após as turbulências com Weintraub.

A própria Ilona publicara em suas redes sociais que havia movimentos contra sua permanência.