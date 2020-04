MG aguarda Ministério da Saúde para identificar caso que seria primeira morte por Covid-19

Redescobrindo a beleza da mulher em meio a pandemia

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O governo de Minas Gerais diz que aguarda informações do Ministério da Saúde para identificar o caso da mulher de 75 anos, morta em janeiro, que seria a primeira morte por Covid-19 registrada no Brasil, segundo o governo federal.

A paciente não está na contagem de quatro óbitos confirmados até o momento no estado. A Folha de S.Paulo apurou que ainda não há confirmação de que a morte tenha ocorrido em Minas.

Na quinta-feira (2), o Ministério da Saúde disse que esse seria o primeiro caso confirmado do novo coronavírus no país. "Esse caso agora está sendo mais investigado, mas o resultado laboratorial é PCR [tipo de teste mais confiável], não tenho dúvidas de que é um caso confirmado", disse o secretário de Vigilância em Saúde do ministério, Wanderson Oliveira.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, Minas registrou 163 casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) em janeiro, 71 deles em pacientes acima de 70 anos. A síndrome pode ser provocada por diversas doenças.

O estado teve o primeiro caso confirmado do novo coronavírus em 8 de março, quando uma mulher de 47 anos, moradora de Divinópolis, testou positivo após uma viagem à Itália. A primeira morte no estado foi confirmada no último domingo (29).

No fim de janeiro, houve ainda um caso suspeito, de uma mulher de 22 anos que esteve em Wuhan, cidade epicentro da doença, na China, mas que acabou sendo descartado.