Metrô do Rio passa a vender bilhete para o Réveillon somente na Carioca

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir desta quinta-feira (26), os cartões especiais do Metrô para o Réveillon no Rio de Janeiro só poderão ser comprados na estação Carioca, no centro da cidade, de 10h às 21h.Este é o 22º ano seguido que o Metrô vende os cartões especiais para quem quiser ir acompanhar a queima de fogos e os shows em Copacabana. A festa deve reunir milhares de pessoas. As informações são da Agência Brasil.Foram disponibilizados 158 mil cartões, cinco mil a mais do que no ano passado. As vendas começaram no dia último 9. Segundo a concessionária, no ano passado, os cartões esgotaram no dia 30 de dezembro.Os passageiros devem escolher uma faixa de horário para a ida, entre 19h e 0h. A volta não tem horário fixo, com embarque entre meia-noite e 5h da madrugada da próxima quarta (1º). O custo é o mesmo da passagem normal do Metrô: R$ 4,60 cada viagem.A partir das 19h da terça (31), param de ser aceitos os cartões unitários, pré-pagos, Giro, RioCard e também o pagamento por aproximação de cartão de crédito.Eles voltam a valer às 7h do dia 1º. As gratuidades para pessoas com deficiência, menores de seis anos e maiores de 65 anos continuam valendo no período da operação especial, mediante apresentação de documento de identidade.Segundo o Metrô Rio, já foram vendidos 30% dos cartões e o pico de horário para a chegada a Copacabana é entre 21h e 22h, horários com maior disponibilidade de cartões. Até o momento, o horário com maior procura é o das 21h, seguido das 20h e das 19h.