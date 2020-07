Metrô de São Paulo terá greve nesta terça-feira

Desafios da Comissão de impeachment do governador Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Sindicato dos Metroviários de São Paulo decidiu entrar em greve nesta terça-feira (28). A decisão foi tomada em assembleia na noite desta segunda (27). A paralisação deve afetar as linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha e 15-prata do Metrô, administradas pelo estado. Os operadores das linhas 4-amarela e 5-lilás não costumam parar.

Com a greve, a expectativa é que as linhas de ônibus da região metropolitana de São Paulo sejam afetadas, com grande aglomeração de passageiros --situação contraindicada por especialistas em meio à pandemia da Covid-19, que requer distanciamento para evitar a disseminação do novo coronavírus.

A Justiça do Trabalho concedeu liminar ao Metrô determinando que haja 95% de funcionamento do serviço no horário de pico, entre as 6h e as 9h e entre as 16h30 e as 19h30. Nos demais horários, deve funcionar 65% da operação em todas as estações.

Caso as determinações sejam descumpridas, o tribunal prevê multa diária entre R$ 150 mil e R$ 500 mil.