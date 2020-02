Mês animado

Março será mês de estreias no Gloob. Logo no dia 2, às 20h, chega ao canal a terceira temporada da série Escola de Gênios. Dia 3, às 17h45, estreiam os novos episódios de Alvin e Os Esquilos. E, no dia 23, às 17h35, será a vez da animação inédita MegaMan.

