Menino versátil

Um dos grandes nomes do teatro brasileiro, o ator e diretor Elias Andreato vai brindar o público com a encenação, online, do espetáculo Pessoa. No monólogo, Andreato cria um personagem através da prosa e da poesia de Fernando Pessoa, fazendo uma viagem pelos escritos dos três heterônimos e pelos do próprio poeta que dá título a essa experiência.

A apresentação será neste domingo, 19, a partir de 18h, na plataforma digital da Sympla. Ingressos: 1º Sinal - gratuito, mas em quantidade limitada, e demais valores: R$ 10, R$ 20, R$ 30, R$ 50 - parte da arrecadação será destinada ao Fundo Marlene Colé e APTR.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.