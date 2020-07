Menino de 6 anos leva mais de 90 pontos no rosto após salvar irmã de ataque de cachorro

Wilson Lima e a teoria do nada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um garoto de 6 anos de idade residente do estado de Wyoming, nos Estados Unidos, está chamando atenção de vários artistas nas redes sociais. Isso porque Bridger Walker salvou a irmã de 4 anos de um ataque de cachorro.

O episódio aconteceu no dia 9 de julho, quando Walker foi mordido por um pastor alemão para proteger a irmãzinha. O menino precisou passar por uma cirurgia de duas horas e levou mais de 90 pontos em seu rosto, de acordo com a família.

Após a recuperação, a tia de Walker criou uma conta no Instagram para compartilhar a emocionante história do menino, que é muito fã de super-heróis, em especial, dos Vingadores da Marvel. A história do garotinho chegou aos ouvidos de ninguém menos que a atriz Anne Hathaway, 37, que postou em suas redes sociais.

Hathaway se emocionou com o relato e decidiu escrever uma mensagem para o menino. "Eu não sou uma vingadora, mas conheço um super-herói quando vejo um. Só espero ser um pouco corajosa na vida como você é na sua, Bridger. Desejando uma boa recuperação e muitas pedras legais", afirmou.

Ela ainda marcou o ator Mark Ruffalo, responsável por dar vida ao Hulk (Bruce Banner) nos cinemas. "Ei, você precisa de um companheiro de equipe?", escreveu a artista.

A história de Bridger Walker também chegou ao conhecimento do ator Chris Evans, o Capitão América nos filmes da Marvel. Com isso, o artista mandou uma mensagem de vídeo para Walker, que recebeu o depoimento enquanto estava vestido com trajes do super-herói. (veja o vídeo abaixo)

"Capitão América aqui, amigo. Eu li sua história e vi o que você fez. Foi tão heroico, generoso. Sua irmã é muito sortuda em te ter como irmão mais velho e os seus pais devem estar orgulhosos. Continue sendo assim, precisamos de pessoas como você", disse Evans.

A família Bridger Walke contou à CNN que outras celebridades entraram em contato, entre elas Tom Holland, Hugh Jackman, Zachary Levi, os irmãos Russo e Robbie Amell. "Podemos seguir o exemplo de Bridger, abordar o mundo como criança e trazer mais paz a nossos próprios lares, comunidades, estados e países", concluíram a família em seu comunicado.