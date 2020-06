Menino de 4 anos morre após ter pescoço cortado por linha de pipa na zona leste de SP

Quem pode parar Bolsonaro já está nas ruas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um menino de 4 anos morreu após ter o pescoço cortado por uma linha de pipa, por volta das 14h10 deste domingo (31), quando a criança brincava em frente à sua casa, no bairro Cidade Tiradentes (zona leste da capital paulista).

A tia de Lucas Vinícius Souza da Silva, uma vendedora de 42 anos, afirmou à polícia que o garoto andava de bicicleta na rua Três Irmãos, enquanto o pai dele lavava o carro na garagem de casa. A criança ganhou a bike, de presente de aniversário, em 29 de setembro do ano passado.

A tia ainda afirmou à polícia que, em dado momento, a criança foi atingida na região do pescoço por uma linha de pipa com cerol (mistura de cola e cacos de vidro). Não foi informado se a linha estava presa a algum objeto, como poste, ou se era utilizada por alguma pessoa empinando pipa na região. As circunstâncias em que a criança foi ferida são investigadas pela polícia.

Com o pescoço cortado, Lucas foi levado às pressas por familiares até o hospital municipal de Cidade TIradentes, onde chegou com parada cardiorrespiratório, segundo guia médica apresentada por familiares à Polícia Civil.

Uma equipe médica tentou reanimar o garoto, que acabou morrendo na unidade hospitalar em decorrência de um choque hemorrágico (quando o coração não consegue bombear quantidade suficiente de sangue para o corpo).

O caso foi registrado como morte suspeita no 49º DP (São Mateus) mas será investigado pelo 54º DP (Cidade TIradentes).