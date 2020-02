Menina de 15 anos morre com tiro na cabeça ao ser confundida com policial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma adolescente de 15 anos morreu após ser atingida por um tiro na cabeça, supostamente efetuado por criminoso, no bairro Bom Retiro, em Santos (72 km de SP), na noite de sexta-feira (31).Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), uma testemunha relatou à Polícia Militar que a vítima foi confundida com policiais ao ativar o flash da câmera de seu celular para fazer uma foto com um grupo de pessoas em uma área considerada perigosa.Segundo a PM, foram disparados pelo menos cinco vezes na direção da adolescente e um dos tiros acertou a cabeça da menina.Um morador socorreu a vítima e a levou para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da zona noroeste, onde foi encaminhada para Santa Casa e morreu.O caso foi registrado como homicídio simples na CPJ (Central de Polícia Judiciária) e será encaminhado ao 5º DP de Santos, responsável pela área. Foi solicitado exame necroscópico para vítima. Até a conclusão desta reportagem ninguém havia sido preso. A Polícia Civil investiga o caso.