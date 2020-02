Mega-Sena sorteia R$ 120 milhões neste sábado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal sorteia neste sábado (15) o concurso 2.234 da Mega-Sena, que está acumulado em R$ 120 milhões.Ninguém acertou as seis dezenas em concurso regular neste ano. Com exceção da Mega da Virada, o último sorteio com ganhador foi o 2.218, em 19 de dezembro.A aposta simples da Mega custa R$ 4,50 e pode ser feita nas casas lotéricas até as 19h do dia do sorteio. A aposta também pode ser feita no site da Caixa, mas com valor mínimo de compra de R$ 30.A chance para acertar as seis dezenas, com uma aposta simples de R$ 4,50, é de uma em mais de 50 milhões, segundo a Caixa.