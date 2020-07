Mega-Sena acumulada pagará R$ 27 milhões neste sábado

Amazonas precisa respirar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o concurso 2.275 da Mega-Sena acumular no sorteio desta quarta-feira (1º), o 2.276 pode pagar R$ 27 milhões neste sábado (4). O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na zona norte de São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e pelo aplicativo Loterias Caixa.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o valor na poupança, ele receberá aproximadamente R$ 46 mil por mês apenas em rendimentos.

Por causa das orientações de distanciamento social impostas durante a quarentena do novo coronavírus, o acesso do público ao Espaço Loterias Caixa foi reduzido. Desta forma, os sorteios são transmitidos ao vivo pelas redes sociais (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal CAIXA no Youtube).

COMO APOSTAR

Segundo a Caixa, para participar do sorteio, o apostador deve marcar de seis a 15 números do volante, podendo deixar também que o sistema escolha os números e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos.

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Para jogar pelo site Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br), o apostador deve ser maior de 18 anos e efetuar um pequeno cadastro. O cliente escolhe os palpites, insere no carrinho e paga suas apostas de uma só vez, utilizando cartão de crédito. O valor mínimo da compra é de R$ 30 e máximo de R$ 500 por dia.

APOSTA

A aposta simples custa R$ 4,50 e pode ser feita nas casas lotéricas até as 19h do dia do sorteio. Ela também pode ser realizada pelo site da Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br), com aposta mínima de R$ 30 para quem não é correntista do banco.

A probabilidade de acerto das seis dezenas é um a cada 50 milhões.