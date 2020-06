Médicos do Ceará dizem que Bolsonaro tem 'a boca suja' e deve se calar

CPI da saúde segue caminho do dinheiro e tempo escurece

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de médicos de Fortaleza, no Ceará, gravou um vídeo dizendo que Jair Bolsonaro tem a "boca suja" que cospe palavrões e pedindo: "Por que não te calas, estúpido?".

O protesto é uma reação à fala do presidente, que pediu, numa live divulgada nesta semana, que pessoas invadissem hospitais para ver ser realmente os leitos estavam ocupados.

"Tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público, arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente tá fazendo isso, mas mais gente tem que fazer, para mostrar se os leitos estão ocupados ou não, se os gastos são compatíveis ou não", disse Bolsonaro.

"Respondo-te com teu linguajar chulo e autoritário, que não é o meu. Assim tu compreenderás, com teus simplórios atributos intelectuais, o que quero dizer. Exigimos respeito, como médicos e profissionais de saúde. Não mentimos ou desprezamos fatos, nem temos tua boca suja a cuspir palavrões, insanidades e acusações levianas", diz o texto do gastroenterologista Sergio Pessoa, do Hospital Geral de Fortaleza. Ele foi lido por vários profissionais, como num jogral.

"Tu és ingrato. Nenhuma palavra de agradecimento ou apoio aos que labutam bravamente contra essa doença. Tu és covarde. Escuda-se atrás de militares de alta patente para esconder tua inépcia e incapacidade gerencial. Teu passado é sombrio, tenente cínico", diz ainda o texto.

O gastroenterologista diz que resolveu escrever o texto porque ficou "revoltado" com a fala do presidente.

"Trabalhamos no Hospital Geral de Fortaleza, o maior hospital público do estado, que é um dos centros de atendimento à Covid-19. Nós todos estamos envolvidos no acompanhamento desses pacientes desde o inicio da pandemia. Passamos por períodos terríveis, aqui e no hospital de campanha", diz ele.

"Não há mais especialistas, todos passamos a cuidar do pacientes. Gastroenterologistas, urologistas, cardiologistas: todos entraram em um esforço de guerra", afirma ele. "Daí nossa revolta com esses questionamento diário do presidente sobre os números [de casos e mortes pelo coronavírus]", segue ele.

"Depois que tomei conhecimento de que o presidente estava solicitando que invadissem hospitais públicos e filmassem nosso trabalho, como se precisássemos provar que estamos trabalhando, fui tomado por uma indignação profunda", afirma o médico, explicando como decidiu fazer o vídeo com os colegas.

"Não tenho filiação partidária. O texto expressa o que um médico de Fortaleza sente quando colocam em dúvida a realidade que vivemos todos os dias", finaliza.

Leia a íntegra do texto:

"POR QUE NÃO TE CALAS, ESTÚPIDO?

'Quem que quer ganhar com isso? ... tem um ganho político dos caras'.

'Tem hospital de campanha perto de você? Tem hospital público? Arranjem uma maneira de entrar e filmem...' (JMB, ao vivo em redes sociais, ontem, dia 11 de junho de 2020). ​

- Chega!

- Cala a boca, porra!

- Sai daí!

Respondo-te com teu linguajar chulo e autoritário, que não é o meu. Assim tu compreenderás,com teus simplórios atributos intelectuais, o que quero dizer. Exigimos respeito, como médicos e profissionais de saúde. Não mentimos ou desprezamos fatos, nem temos tua boca suja a cuspir palavrões, insanidades e acusações levianas.

Respeitamos, ao contrário de ti, os 40.000 mortos e seus familiares. Tu és ingrato. Nenhuma palavra de agradecimento ou apoio aos que labutam bravamente contra essa doença. Tu és covarde. Escuda-se atrás de militares de alta patente para esconder tua inépcia e incapacidade gerencial. Teu passado é sombrio, tenente cínico.Foste enxotado da caserna por trair os regulamentos militares. Deputado medíocre. Nunca defendeu algo nobre. Apologista da tortura, prestarás conta dos teus atos.

Desce dos helicópteros em que te penduras e macaqueia pelos céus. Desce do cavalo de narinas dilatadas em que tu, sacudido como um esqueleto sem máscara, avança para teu triunfo, o triunfo da morte. Vem governar, estúpido! Não tememos tuas ameaças e milícias.

Venham aos hospitais públicos. Encontrarão cansaço, faces marcadas pelas máscaras do trabalho, mãos limpas, amor e dedicação a profissão. Encontrarão doentes se recuperando, alguns ainda próximos da morte, corpos no necrotério e lágrimas dos familiares.

Documentarão familiares agradecidos ao trabalho de profissionais e gestores sérios que lutaram pela vida e contra a morte. Beócio, tudo isso te causa ira, inveja e despeito e corrói tuas pútridas entranhas. Teu ocaso deixará alívio e não saudade. Se calados ficarmos, teu desgoverno deixará um rastro de miséria com uma legião de desempregados e subempregados, devastará o meio ambiente, aniquilará minorias, fortalecerá o obscurantismo, destruirá a cultura, a ciência e o pensamento, inflingindo a nós, povo brasileiro, os piores vexames perante a comunidade internacional.

Tu não passas de um soldado bisonho marchando em círculos, acompanhado de um pelotão de coveiros, a administrar cemitérios lotados e negar os fatos.

Sérgio Pessoa - Médico e Cidadão Brasileiro. Membro do coletivo Rebento​​"