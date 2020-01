MEC libera notas do Enem 2019 nesta sexta-feira

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Os cerca de 4 milhões de participantes do Enem 2019 poderão conferir seus desempenhos nesta sexta-feira (17).As notas no exame dão acesso às vagas em universidades federais e a programas como o ProUni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Financiamento Estudantil).Os estudantes poderão consultar o desempenho na prova às 10h desta sexta, segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), órgão do MEC (Ministério da Educação).O acesso às notas é feito pela página do participante (https://enem.inep.gov.br/participante) ou no aplicativo do Enem.O acesso exige login com CPF e senha. Para quem esqueceu a senha, o sistema permite recuperá-la -o código cadastrado é enviado para o email do participante.Os estudantes terão acesso às pontuações da redação (que varia de 0 a 1.000) e de cada uma das quatro áreas do conhecimento da prova: linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática.Como o Enem é elaborado com a chamada TRI (Teoria da Resposta ao Item), as notas de cada área do exame não refletem apenas a quantidade de itens certos. O desempenho do participante depende também de quais questões foram assinaladas corretamente.Dessa forma, dois candidatos com o mesmo número de acertos podem ter pontuações diferentes. Acertar questões difíceis e errar fáceis, por exemplo, pode resultar em notas mais baixas.Para os "treineiros", aqueles que fizeram a prova e não concluíram o ensino médio em 2019, o boletim individual só será publicado em março de 2020, de acordo com o Inep.Os participantes não terão ainda o acesso ao espelho de correção das redações, mas somente às notas. Isso deve ocorrer apenas em março.A pontuação do Enem também pode ser usada nos processos seletivos de instituições de educação superior de Portugal.O Inep tem acordo interinstitucional com 47 universidades portuguesas. Cada instituição define as regras e os pesos para uso das notas.Os três principais programas do MEC com relação ao ensino superior, e que preveem o uso do Enem, já estão com os cronogramas definidos. Confira:Sisu (Sistema de Seleção Unificada)Sistema que concentra as vagas de instituições públicas de ensino superior oferecidas a candidatos participantes do EnemInscrições: 21/1 a 24/11ª chamada: 28/1Site: www.sisu.mec.gov.brProUni (Programa Universidade Para Todos)Permite a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação em instituições privadasInscrições: 28/1 a 31/11ª chamada: 4/2site: siteprouni.mec.gov.brFies (Financiamento Estudantil)O governo financia cursos em instituições privadasInscrições: 5/2 a 12/21ª chamada: 26/2Site: fiesselecaoaluno.mec.gov.br