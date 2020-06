MBL finca cruzes na praça do obelisco de SP em protesto contra as mortes de Covid-19

CPI do fim do mundo convoca JP para explicar contratos na Susam

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Movimento Brasil Livre (MBL) instalou cruzes de madeira na praça do obelisco do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (25).

Segundo a organização, o ato é um protesto contra a gestão do presidente Jair Bolsonaro na questão da pandemia do novo coronavírus e faz referência às mortes por Covid-19 no país, que já passaram da casa dos 50 mil óbitos.

O MBL afirma que a ação vai se repetir em outras cidades onde a entidade tem representação.