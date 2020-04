Mato Grosso confirma primeira morte por Covid-19 no estado

Redescobrindo a beleza da mulher em meio a pandemia

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Mato Grosso confirmou nesta sexta-feira (3) a primeira morte provocada pelo novo coronavírus no estado.

A vítima é um homem de 54 anos de Lucas do Rio Verde, que foi internado no último dia 29. A confirmação de que ele tinha a doença foi feita nesta quinta-feira (2). O paciente era hipertenso e tinha diabetes.

No estado, há 41 casos confirmados da doença, com 14 pacientes hospitalizados. Nove pessoas já se recuperaram. Cuiabá tem 25 dos casos de Covid-19, seguida por Rondonópolis, com 5.