Máscaras serão obrigatórias em ônibus, táxis e aplicativos de carona de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e o prefeito da capital paulista, Bruno Covas (PSDB), anunciaram nesta quarta-feira (29) a obrigatoriedade do uso de máscaras nos ônibus, táxis e aplicativos de carona.

Decretos serão publicados estabelecendo a proibição do uso desses meios de transportes e a possibilidade de veto aos passageiros no caso de não uso do equipamento de segurança individual.

A regra vale a partir do dia 4 de maio.

O governo estadual já havia anunciado obrigatoriedade do uso das máscaras nos trens do Metrô e da CPTM.