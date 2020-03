Amazonino: ‘eleição é só um detalhe’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Talvez a imagem mais frequente desde a emergência mundial do coronavírus seja a de pessoas --ou até cães-- circulando com máscaras de todo tipo cobrindo nariz e boca. O artefato é tão buscado que tutoriais na internet ensinam a fabricá-lo com objetos cotidianos, como sutiãs.

No entanto a OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda o uso de máscaras para pessoas diagnosticadas ou com sintomas de Covid-19 ou de outras doenças respiratórias. Se você está cuidando de uma pessoa com a doença, também é preciso utilizar a proteção.

Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que máscaras de tecido não são recomendadas em circunstância alguma. Já as máscaras N95, que são as cirúrgicas, de proteção individual, são indicadas para profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento de pessoas com Covid-19 ou com suspeita da doença.

A máscara tem como função principal evitar a dispersão de gotículas, pelas quais o vírus se espalha. Ao ser usada por pessoas doentes, ela impede que a pessoa dissemine o coronavírus ao tossir ou espirrar.

Para pessoas que não apresentam tais sintomas, ela não tem utilidade. Além disso, a via respiratória não é o único meio para ser infectado. Se a pessoa levar as mãos sujas aos olhos ou tocar em um ferimento, também há contaminação.

O protocolo do Ministério da Saúde para tratamento do novo coronavírus informa que usar máscaras fora das situações indicadas pode gerar custos desnecessários e criar uma falsa sensação de segurança, que pode levar a negligenciar medidas de higiene fundamentais para evitar o contágio. A principal delas é lavar as mãos corretamente, com água e sabão, por ao menos 20 segundos.

No material informativo da OMS sobre uso do recurso, a consultora de prevenção e controle de infecções, Christine Francis, explica que, ao empregar máscara cirúrgica, é importante usá-la e descartá-la da forma correta; senão, em vez de proteger, ela se torna uma fonte de infecção por causa dos germes que nela permanecem.

Antes de colocar a máscara, é preciso lavar as mãos com água e sabão ou higienizá-las com álcool em gel. Depois disso, basta pressionar o aro de metal no topo da máscara, colocar sobre o nariz e boca e colocar o elástico atrás das orelhas ou amarrar atrás da cabeça.

É preciso ter certeza que não haja aberturas para a entrada de ar entre seu rosto e a máscara. Além disso, durante o uso, não se deve tocar na parte da frente da máscara, pois as gotículas estão retidas ali e pode haver risco de contaminação. Caso isso ocorra, é preciso lavar as mãos ou passar álcool em gel.

A máscara deve ser descartada tão logo comece a ficar úmida. Ao retirá-la do rosto, não toque na parte da frente e jogue-a numa lixeira fechada. Na sequência, lave e higienize as mãos, conforme recomendado. Esse tipo de máscara não deve ser reutilizado.