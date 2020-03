Wilson Lima sai do limbo

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro paciente internado no HCamp (Hospital de Campanha para o Enfrentamento ao Coronavírus), criado em Goiânia (GO) para combater o novo coronavírus, é o marido da idosa que morreu nesta quinta-feira (26), a primeira morte registrada na região Centro-Oeste do país.

A mulher, de 66 anos, de Luziânia, tinha histórico de hipertensão, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica e teve dengue recentemente.

O paciente tem 74 anos e seu estado é grave. Foi internado na noite desta quinta. "Com fé em Deus, o primeiro paciente do HCamp vai se recuperar. Nossos profissionais estão prontos, preparados e equipados para aquele que será um dos maiores desafios da história de Goiás", disse o governador Ronaldo Caiado (DEM).

O hospital de campanha tem 210 leitos instalados, 70 deles para casos críticos.

Segundo o governador, nos próximos dias serão abertas cinco unidades para combater o coronavírus em Goiás, com 1.100 leitos em Goiânia, Luziânia, Itumbiara, Jataí e Porangatu.