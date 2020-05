Maratona musical

As vidas perdidas para a Covid 19 no Amazonas: 962, até este sábado

O Dia das Mães no canal Bis será com muita música. E começa, às 18h, com a exibição de show de Katy Perry, dentro da turnê Prismatic Tour. No repertório, canções como Roar, Firework e Hot'n'Cold. Em seguida, às 20h, será a vez de Marília Mendonça, a rainha da sofrência, que interpreta seus maiores hits, como Ciumeira, Bebi Liguei e Love à Queima Roupa.

Depois, às 20h30, o canal exibe um tributo a Carole King, com apresentações de artistas como Lady Gaga, Alicia Keys, James Taylor, Pink, Steven Tyler, Will.i.am e Train.

E, encerrando a noite, às 22h10, terá Alicia Keys cantando alguns de seus maiores sucessos, como Fallin, Pawn It All e Empire State Of Mind.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.