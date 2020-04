Manifestação causa aglomeração na avenida Paulista

Saiba porque o Amazonas está perdendo a guerra para o coronavírus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cerca de 30 pessoas se aglomeram na tarde deste domingo (12), com roupas e bandeiras verde-amarelas, diante do prédio onde fica a sede do canal de notícias CNN Brasil, na avenida Paulista, em São Paulo.

Os manifestantes Pedem o impeachment do governador João Doria (PSDB) e batem palmas, aos gritos. Nenhum dos participantes usa máscara.

A avenida não está fechada para carros, como acontece normalmente aos domingos.