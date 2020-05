Mais de metade dos municípios do país já tem casos do novo coronavírus

Coronavírus x política e poder

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Dados do Ministério da Saúde divulgados nesta terça-feira (12) apontam que 2.865 municípios do país, o equivalente a 51,4% do total, já tiveram casos do novo coronavírus.

Destes, 1.980 municípios já tiveram ao menos entre 2 e 100 casos, 149 entre 101 e 1.000 casos e 22 entre 1.001 e 27.771 --a maioria desses últimos nas regiões metropolitanas.

Outras 714 cidades brasileiras tiveram até o momento ao menos um caso cada uma.

O ministério tem frisado, porém, que números reais podem ser maiores, já que nem todos os pacientes com sintomas são submetidos a testes e é alto o número de casos ainda em investigação no país.

Para o secretário substituto de vigilância em saúde, Eduardo Macário, os dados atuais mostram que, ao mesmo tempo em que há ainda uma concentração maior de casos nas capitais e regiões metropolitanas, e epidemia já caminha para uma interiorização.

"Mas é importante enfatizar que há diferenças regionais. O Brasil é quase um continente, e isso tem que ser levado em consideração", disse.

Segundo ele, o país tem registrado um aumento maior na curva de casos nas últimas semanas.

Nesta terça, o Brasil registrou novo recorde de mortes, com 881 novas confirmadas nas últimas 24 horas. Com isso, o total já chega a 12.400.

O Brasil também já registra 177.589 casos confirmados da doença.

Atualmente, 995 municípios brasileiros, ou 17,9% do total, já registram ao menos uma morte pelo novo coronavírus.

Deste total, 499 tiveram ao menos um óbito confirmado, 384 tiveram entre 2 a 10 mortes, 90 entre 11 e 50 e outros 22 entre 51 e 2.283 óbitos.