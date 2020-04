Mais de 2 milhões no mundo contraíram coronavírus; número dobrou em 11 dias

Wilson Lima, o governador do lockdown

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de casos já registrados da Covid-19 no mundo passou dos 2 milhões nesta segunda (13), segundo informações da plataforma da Universidade Johns Hopkins de monitoramento da doença.

Em pouco mais de uma semana os casos de novo coronavírus dobraram --a marca de 1 milhão de casos foi alcançada no último dia 2.

Atualmente, o país mais atingido pela pandemia do novo coronavírus é os EUA, com pouco mais de 680 mil casos. Em seguida, estão Espanha (170 mil), Itália (159 mil), França (137 mil) e Alemanha (130 mil). Atualmente, há mais de 1,3 milhão de casos ocorrendo.

Enquanto isso, já ocorreram quase 120 mil mortes pela doença, a maior parte delas na Itália (mais de 20 mil). A triste de países com mais mortes segue com Espanha (17 mil), França (14 mil), Reino Unido (11 mil). O estado de Nova York, o mais afetado nos EUA pela doença, completa o triste ranking, com 7.349 mortes.

A descoberta de um novo vírus na China foi comunicada à OMS (Organização Mundial da Saúde) no fim de dezembro de 2019. No país asiático, o Sars-CoV-2 causou pouco mais de 83 mil infecções e 3.345 mortes.