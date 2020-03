Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Instituto Presbiteriano Mackenzie anunciou nesta sexta-feira (13) a suspensão de todas as atividades acadêmicas de suas unidades até o dia 22 de março.

Estão suspensas as aulas na Universidade Mackenzie (Campus Higienópolis, Alphaville e Campinas em São Paulo); Colégio Presbiteriano Mackenzie (São Paulo e Tamboré); e Faculdade Presbiteriana Mackenzie (Rio de Janeiro, RJ).

As unidades do Distrito Federal já estão com suas aulas interrompidas.

Em nota, o instituto informa que dois casos do Covid-19 foram confirmados no campus Higienópolis e que as devidas providências foram tomadas de acordo com os protocolos das autoridades do país.