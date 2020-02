Estreia no dia 25, na HBO e HBO Go, o documentário Ali & Cavett: The Tale of the Tapes, que mostra a trajetória da lenda do boxe Muhammad Ali, tendo como base suas inúmeras aparições no talk-show de Dick Cavett.

Para se ter uma ideia, entre 1968 e 1979, Ali participou do programa 14 vezes.

Usando de seu carisma, sua sagacidade e seu jeito brincalhão, o pugilista e o apresentador criaram momentos marcantes da TV. A direção é de Robert S. Bader.

