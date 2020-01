Lulu Santos comanda 'dancinha' na Paulista para entrar no Guinness

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O show do músico Lulu Santos na tradicional festa de Ano-Novo da avenida Paulista teve clássicos do repertório do astro pop, contagem regressiva para 2020 e uma tentativa de entrar no Guinness Book.No palco, Lulu liderou uma coreografia que pedia dois passos para a esquerda, quatro no meio e dois para a direita. Ele pediu para todo o público que lotava a avenida dançar junto e, dessa forma, bater um recorde."Eu tenho essa pretensão de, quem sabe, a gente entrar no Guinness com a maior quantidade de gente dançando uma coreografia", disse.Além de Lulu, a festa teve como atrações os artistas Bimbo e Jhonas, Anavitória, DJ Leandro Pardi, Marcos e Belutti, o grupo Chiclete com Banana e a escola de samba Rosas de Ouro, que encerrou a noite.Sobre a dupla Anavitória, uma curiosidade. Os fãs lembraram que há quatro anos as duas cantoras fizeram um show para apenas cem pessoas na Paulista e hoje cantaram para uma avenida lotada."Essa é a primeira vez que a gente vai fazer show nesse tempo (Ano-Novo). E na Paulista, em São Paulo, nossa casa", disse Vitória Falcão antes da apresentação.Pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura de São Paulo anunciou fogos de artifício sem barulho a partir da meia-noite. Mas quem estava na Paulista ouviu estampidos durante os 12 minutos do espetáculo, apesar do barulho ser mais fraco do que nas queimas de fogos tradicionais.O prefeito Bruno Covas (PSDB) sancionou em maio de 2018 uma lei municipal que proíbe manusear e soltar fogos de artifício que produzem ruído. O objetivo é evitar o mal-estar que o barulho provoca em pessoas idosas, crianças e animais domésticos. A multa para quem descumprir é de R$ 2 mil, com valor dobrado em caso de reincidência.No ano passado, o barulho da queima da virada também foi percebido por pessoas que foram ao evento. E, como neste ano, a promessa era de fogos silenciosos.Segundo a prefeitura, o Réveillon na Paulista movimenta o turismo e traz mais de R$ 600 milhões para a cidade. Foram investidos R$ 3 milhões na produção e infraestrutura do evento e empregadas 2,7 mil pessoas.A segurança da festa contou com 409 guardas civis metropolitanos e 73 veículos - carros, motos e bases comunitárias móveis.