Litoral de SP tem restrição a banhistas e quiosques com delivery

SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - As praias do litoral norte e sul de São Paulo ainda permanecem com acesso restrito para os banhistas durante a quarentena, prorrogada pelo governador João Doria (PSDB) nesta sexta-feira (26), entre 29 de junho a 14 de julho.

Cadeiras, guarda-sóis e outros itens típicos ainda estão proibidos em todos os municípios.

A flexibilização, desde o enquadramento na fase 2 laranja, permitiu o uso da faixa de areia apenas para a prática de alguns esportes individuais, mas com controle de dias e, também, de horários em diversos municípios.

Quiosques, por sua vez, permanecem em parte fechados ou funcionam apenas com serviços de delivery e retirada no local. Em Caraguatatuba, a exceção, há o serviço de atendimento presencial, com limite de até dez mesas e quatro cadeiras.

Nesta quinta (25), o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, anunciou novamente o fechamento das praias devido a uma nova alta de casos e diversos registros de excessos, com pessoas com cadeiras e guarda-sol.

Saiba o que funciona nas praias do litoral norte e sul:

Bertioga: banhistas não podem ficar na faixa de areia tomando sol. Praias estão liberadas somente para a prática de atividades físicas individuais de segunda a quinta-feira, das 6h às 18h. Nos feriados e fins de semana, o acesso é proibido. O shopping funciona em horário reduzido, abrindo apenas quatro horas diárias.

Guarujá: as praias estão abertas apenas para a prática de esportes individuais como caminhada, corrida e modalidades com pranchas em horário reduzido, das 6h às 10h. Nos feriadões prolongados, a liberação é proibida para desestimular a vinda de turistas. Shoppings e centros comerciais funcionam de segunda-feira a sábado, das 16h às 20h, mas sem praça de alimentação. Os quiosques ainda permanecem fechados.

Santos: liberou o acesso a praia somente no último dia 22, com restrições de horários para uso da faixa de areia e do calçadão. Corridas, caminhadas, surfe e canoagem são permitidos das 6h às 10h e das 16h às 20h. Stand up paddle, natação e banho de mar ocorrem das 6h às 10h e das 16h às 18h. Barracas, cadeiras, esteiras e guarda-sóis ainda são proibidos, assim como passeios com animais domésticos. Os shoppings funcionam com 20% de sua capacidade, das 15h às 19h. Quiosques e bares seguem fechados, enquanto restaurantes funcionam no formato delivery.

São Vicente: banhistas não podem ficar na faixa de areia tomando sol. Nas praias somente é permitida a prática de surfe, das 6h às 10h. Os calçadões foram liberados para caminhadas e atividades físicas individuais. O shopping funciona das 14h às 18h, enquanto lojas em galerias e camelódromos, no centro, das 12h às 16h, com aberturas em dias intercalados. Bares, restaurantes, lanchonetes e quiosques apenas para serviços de entrega ou retirada no local.

Praia Grande: a orla da praia está liberada apenas para a prática de surfe e stand-up paddle, das 5h às 8h, e o calçadão, para caminhadas. Restaurantes estão restritos a serviços delivery, sem consumo no local. Os shoppings e galerias funcionam das 16h às 20h, enquanto demais centros comerciais, das 10h às 14h. Clubes e academias permanecem fechados.

Cubatão: os parques e o Rio Perequê permanecem fechados. Caminhadas e corridas foram liberadas de forma isolada. Restaurantes e bares funcionam no formato delivery. O shopping da Comunidade, o único da cidade, reabriu com restrições de apenas 20% de sua capacidade e rodízio diário entre as lojas. Clubes seguem fechados.

Mongaguá: as praias estão liberadas de segunda a sexta-feira para atividades esportivas individuais, com o uso obrigatório de máscaras. Hotéis e pousadas funcionam com 30% de sua capacidade, apenas para hospedagem de prestadores de serviços. Shoppings, galerias e outros comércios reabriram com 20% de sua capacidade, das 11h às 17h.

Itanhaém: a faixa de areia das praias segue totalmente fechada, com quiosques funcionando apenas para serviços de entrega. Somente o calçadão pode ser acessado para atividades físicas individuais. Shoppings funcionam com horário reduzido, de apenas quatro horas diárias. Todos os clubes permanecem fechados.

Peruíbe: tem acesso as praias liberado para banhistas, mas sem o uso de guarda-sol ou cadeirinhas. A caminhadas e a prática de esportes individuais estão liberadas, sem restrição de horários. Ambulantes também estão vetados por toda a orla, e os quiosques permanecem fechados para o atendimento na faixa de areia. A autorização é para que funcionem somente com delivery para outras regiões da cidade. Restaurantes e bares funcionam somente como serviços de entrega ou por drive-thru. Lojas do centro comercial operam com capacidade de 20%, das 14h às 18h.

São Sebastião: as praias voltaram a ser totalmente vetadas para banhistas e praticantes de esportes individuais. O anúncio da nova medida ocorreu nesta quinta-feira (25), em live em uma rede social realizada pelo prefeito Felipe Augusto. A prefeitura também restringiu o funcionamento de bares, adegas, bancas de jornal, que precisarão fechar às 18h, assim como os quiosques, antes liberados para funcionamento das 11h às 15h, com 30% de sua capacidade.

Ilhabela: as praias estão totalmente fechadas para banhistas. A prática de esportes individuais ou em duplas, sem horário estipulado, está liberada. Quiosques, restaurantes e bares funcionam apenas por delivery ou drive-thru.

Caraguatatuba: o acesso para banhistas também está fechado, mas a prática de esportes e o uso do calçadão estão liberados sem restrição de horário. Quiosques são permitidos de segunda a sábado, das 11h às 17h, restritos à montagem de até dez mesas com no máximo quatro cadeiras, respeitando o espaço de 1,5 metro entre as pessoas. Nos bares e restaurantes, o atendimento presencial está autorizado das 11h30 às 14h30 e das 19h às 22h, de segunda a sábado. Comércios funcionam das 11h às 17h de segunda a sábado, enquanto o shopping, das 14h às 20h.

Ubatuba: a faixa de areia segue fechada para banhistas, somente sendo permitidos apenas esportes aquáticos. Os quiosques da praia funcionam de segunda a sexta-feira para retirada. Demais estabelecimentos comerciais, como bares, restaurantes e lanchonetes, podem abrir com atendimento presencial até 22 horas, mas sem o autosserviço por parte dos clientes. A lotação máxima é de 30% da capacidade.