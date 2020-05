Letras poéticas

A crepioca do vice-governador

Nesta quinta, 21, às 22h25, o Canal Curta! apresenta o segundo documentário com foco em escritores brasileiros e o retratado é Antonio Carlos de Brito, o Cacaso (1944-1987).

Dirigido por José Joaquim Salles e Ph Souzadocu, Cacaso na Corda Bamba mostra vida e obra do poeta e artista multifacetado, que movimentou uma época com suas aulas e discussões sobre a arte, se revelando um dos precursores do movimento marginal.

Cacaso foi também responsável por reunir artistas e intelectuais em projetos e parcerias, deixando um indiscutível legado literário e musical.

