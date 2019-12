Ladrões matam engenheira em tentativa de assalto na zona sul de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 26 anos foi assassinada durante uma tentativa de assalto ocorrida no fim deste sábado (21), na Saúde (zona sul). Segundo a polícia, a dupla responsável pelo ataque conseguiu fugir e, até a publicação desta reportagem, não foi encontrada.O crime aconteceu na rua Dom Pero Sardinha, no Jardim Colina, pouco antes da meia-noite de sábado para domingo (22). A vítima é Mirella Martins, que estava acompanhada de uma outra mulher, de 25 anos, quando foi abordada por dois homens armados ao sair de uma festa.Segundo a testemunha, os bandidos tentaram roubar a moto Dafra Citycom preta de Mirella, que reagiu ao assalto.Os ladrões então atiraram e atingiram o tórax de Mirella. A testemunha teve um dos dedos indicadores ferido por outro tiro disparado pela dupla de criminosos.Quando policiais militares chegaram ao local do assalto, Mirella estava caída. Uma unidade de resgate foi chamada para prestar socorro e levou a vítima, ainda com vida, ao Hospital São Paulo, onde morreu.Imagens de uma câmera de segurança mostram os bandidos deixando o local após o crime. Eles estavam de capacete em uma outra moto, o que dificulta a identificação da dupla.Segundo o boletim de ocorrência, os bandidos não conseguiram levar a moto. O caso foi registrado pelo delegado Augusto César Pedroso Bicego como latrocínio (roubo com morte) no 16º DP (Vila Clementino).Entre janeiro e novembro, a capital registrou 49 casos de latrocínio e o estado, 166, segundo a Secretaria Estadual da Segurança Pública, sob a gestão do governador João Doria (PSDB).