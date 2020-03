Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Criminosos ainda não identificados invadiram uma loja das Casas Bahia em São Mateus, na zona leste de São Paulo, e roubaram alguns objetos do local. Ao menos oito assaltantes teriam fugido em uma perua Kombi branca.

Segundo a Polícia Militar, dois criminosos entraram na loja, por volta das 6h40, desta quarta-feira (18), quando funcionários chegavam ao local para começar o expediente, na rua Mateo Bei.

Os dois ladrões, ainda de acordo com a polícia, conseguiram colocar alguns objetos eletrônicos em bolsas, com as quais fugiram. No veículo usado para fuga havia mais seis criminosos esperando.

A PM chegou em seguida e teve o apoio do helicóptero Águia, para tentar localizar os bandidos. O bando não havia sido preso ou identificado até a publicação desta reportagem.

OUTRO LADO

A empresa Casas Bahia afirmou que o assalto ocorreu pouco antes do início do expediente na loja. "Ninguém ficou ferido e a unidade funciona normalmente", diz trecho de nota. A empresa acrescentou que "segue prestando apoio aos órgãos competentes."