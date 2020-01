Ladrão tenta assaltar mercado, mas desiste do roubo ao ser ignorado por funcionários e clientes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma tentativa de assalto a um supermercado na cidade de São João Batista do Glória, em Minas Gerais, virou motivo de piada na internet. Isso porque, a câmera do estabelecimento flagrou o momento em que o assaltante anuncia o roubo, mas é completamente ignorado pelos funcionários e clientes do comércio.O homem chega a fazer uma segunda tentativa, novamente sem sucesso. Como a sua ameaça não surtiu efeito, ele então desiste do assalto e vai embora. No vídeo, que circula nas redes sociais, é possível ver que um dos clientes continua bebendo uma cerveja tranquilamente."Só fomos entender o que tinha acontecido depois que vimos na câmera", contou, aos risos, Jorge Batista, gerente do estabelecimento.Segundo o site G1, o suspeito do assalto não estava sozinho. Um outro homem o esperava em uma moto. De acordo com a polícia, depois da tentativa frustrada, a dupla conseguiu roubar outro supermercado na cidade, de onde levaram R$ 330 do caixa.Até o momento, ninguém foi preso, segundo informações do G1.